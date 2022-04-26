За словами голови української делегації в ПАРЄ та народної депутатки від "Слуги народу", наша держава зволікала з цим призначенням 3 роки. Вона зазначила, що кандидатуру Гнатовського підтримали 167 зі 190 голосів.

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Україна довела, що може бути представлена фаховими юристами-міжнародниками, які мають визнаний авторитет. Україна все зробила для відбору судді від України, оскільки це важливо в контексті юридичної боротьби з росією та укріплення прав людини,

– зазначила Мезенцева.

Що відомо про Гнатовського

До березня 2021 року Гнатовський був головою Європейського комітету із запобігання тортурам та є доцентом кафедри міжнародного права КНУ ім. Тараса Шевченка. Як експерт з прав людини та міжнародного гуманітарного права співпрацював з Радою Європи, Європейським Союзом, ОБСЄ, ООН, Міжнародним комітетом Червоного Хреста тощо.

Гнатовський є автором наукових та науково-методичних публікацій з міжнародного та європейського права, прав людини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, теорії міжнародного права та інше.



Далі Гнатовський має скласти присягу судді на дев’ятирічний термін.