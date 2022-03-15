Также ПАСЕ единогласно решила выгнать из своего состава Россию. Члены Ассамблеи, заметим, призвали и предоставить Украине средства защиты воздушного пространства (но этот призыв не является юридическим обязательством).

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ПАСЕ приняла принципиальное решение по Приднестровью

По решению ПАСЕ от 15 марта, финальная версия документа "Последствия агрессии России против Украины" претерпела существенные изменения. В частности, пункт 5, в котором говорится об агрессивных действиях России в отношении других государств, теперь будет содержать не только упоминание об Украине и Грузии, но и о Молдове.

Напомним, пункт 5 начинается с того, что:

Несмотря на многочисленные призывы прекратить военные действия и соблюдать нормы международного права, российское руководство продолжает свою агрессию, эскалацию насилия в Украине, и выражает угрозы на случаи вмешательства других государств.

А дальше – перечень актов агрессии, о которых говорилось:

Акт военной агрессии против Молдовы и оккупация Приднестровского региона.

Акт военной агрессии против Грузии и оккупация двух ее регионов в 2008 году.

Оккупация Крыма и части Востока Украины, завершившаяся "признанием" псевдореспублик.

2 и 3 позиции в документе были и раньше, а вот Приднестровье прибавили впервые. То есть – теперь официально Европа признала молдавское Приднестровье оккупированным Россией.

Справка. Парламентская ассамблея – один из двух главных органов Совета Европы, в котором представлены все парламенты государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества.