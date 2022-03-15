Також ПАРЄ одноголосно вирішила вигнати зі свого складу Росію. Члени Асамблеї, зауважимо, закликали й надати Україні засоби захисту повітряного простору (але цей заклик не є юридичним зобов'язанням).

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ПАРЄ ухвалила принципове рішення щодо Придністров'я

За рішенням ПАРЄ від 15 березня, фінальна версія документа "Наслідки агресії Росії проти України" зазнала суттєвої зміни. Зокрема, пункт 5, у якому мовиться про агресивні дії Росії щодо інших держав, тепер міститиме не тільки згадку про Україну та Грузію, а й про Молдову.

Нагадаємо, пункт 5 починається з того, що:

Попри численні заклики припинити військові дії та дотримуватися норм міжнародного права, російське керівництво продовжує свою агресію, ескалацію насильства в Україні, та висловлює погрози на випадки втручання інших держав.

А далі – перелік актів агресії, про які мовилося:

Акт військової агресії проти Молдови та окупація її Придністровського регіону.

Акт військової агресії проти Грузії та окупацію двох її регіонів у 2008 році.

Окупація Криму та частини Сходу України, яка завершилася "визнанням" псевдореспублік.

2 та 3 позиції у документі були й раніше, а от Придністров'я додали вперше. Тобто – тепер офіційно Європа визнала молдовське Придністров'я окупованим Росією.

Довідка. Парламентська асамблея – один з двох головних органів Ради Європи, у якому представлені усі парламенти держав-членів. ПАРЄ є найстарішим у Європі органом міжпарламентської співпраці.

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