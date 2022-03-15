Самый главный вопрос – исключение государства-агрессора из организации. Пока права России временно остановлены.
Обратите внимание Непонимание миром настоящей угрозы – Шмигаль о возвращении России в ПАСЕ в 2019 году
Новость дополняется...
В Стасбурге в ПАСЕ состоялись внеочередные дебаты. На них обсуждался ответ Совета Европы на агрессию России против Украины.
Источник:телеграм Верховної Ради
Самый главный вопрос – исключение государства-агрессора из организации. Пока права России временно остановлены.
Обратите внимание Непонимание миром настоящей угрозы – Шмигаль о возвращении России в ПАСЕ в 2019 году
Новость дополняется...
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