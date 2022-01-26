ПАСЕ таки признала полномочия российской делегации, которые оспаривала Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы таки ратифицировала полномочия российской делегации. Накануне их обжаловала Украина.

"За" проголосовали 97 членов Ассоциации, "против" – 41. Однако делегация получила больше голосов, чем год назад.

Ранее Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ

По словам Гончаренко, это означает, что количество людей, которые понимают, что Россия – агрессор и ей не место в ПАСЕ, увеличивается.

Что этому предшествовало

Украина обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ 24 января. Из 30 необходимых голосов набрали 49.

Кроме того, наша делегация отрицала полномочия России еще и по процедурным основаниям. Дело в том, что российский парламент избран голосами, в частности, из оккупированного Крыма и жителей Донбасса.

Вице-президент ПАСЕ Александр Мережко подчеркнул, что Россию необходимо исключить, потому что страна-агрессор нарушает правила организации.

Как проходит зимняя сессия ПАСЕ

Зимняя сессия ПАСЕ началась 24 января и продлится до 28 января.

Делегаты ведут дебаты о ситуации безопасности в Европе. Это актуально на фоне угрожающей ситуации в Украине.

Также на повестке дня – жесткая для России резолюция по отравлению Алексея Навального и доклад о насильственных исчезновениях на территории Европы.

Текст публикации Алексея Гончаренко:

Парламентская Ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые мы отрицали.

"За" – 97, "против" – 41. Из положительного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что Россия – это агрессор и ей не место в ПАСЕ, растет!

Продолжаем бороться! Спасибо всем за поддержку!