ПАСЕ таки признала полномочия российской делегации, которые оспаривала Украина
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
Парламентская ассамблея Совета Европы таки ратифицировала полномочия российской делегации. Накануне их обжаловала Украина.
"За" проголосовали 97 членов Ассоциации, "против" – 41. Однако делегация получила больше голосов, чем год назад.
Ранее Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ
По словам Гончаренко, это означает, что количество людей, которые понимают, что Россия – агрессор и ей не место в ПАСЕ, увеличивается.
Что этому предшествовало
Украина обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ 24 января. Из 30 необходимых голосов набрали 49.
Кроме того, наша делегация отрицала полномочия России еще и по процедурным основаниям. Дело в том, что российский парламент избран голосами, в частности, из оккупированного Крыма и жителей Донбасса.
Вице-президент ПАСЕ Александр Мережко подчеркнул, что Россию необходимо исключить, потому что страна-агрессор нарушает правила организации.
Как проходит зимняя сессия ПАСЕ
- Зимняя сессия ПАСЕ началась 24 января и продлится до 28 января.
- Делегаты ведут дебаты о ситуации безопасности в Европе. Это актуально на фоне угрожающей ситуации в Украине.
- Также на повестке дня – жесткая для России резолюция по отравлению Алексея Навального и доклад о насильственных исчезновениях на территории Европы.
Текст публикации Алексея Гончаренко:
Парламентская Ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые мы отрицали.
"За" – 97, "против" – 41. Из положительного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что Россия – это агрессор и ей не место в ПАСЕ, растет!
Продолжаем бороться! Спасибо всем за поддержку!