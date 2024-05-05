Впрочем, семьи собираются вместе за праздничным столом. Немало гостей из других городов Украины приехали на Пасху во Львов, рассказал 24 Каналу городской голова Львова Андрей Садовый.

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Празднование Пасхи во Львове

"Многие города Украины сегодня могут праздновать Пасху, пойти в церковь и сесть на семейный стол. Это происходит только благодаря нашим героям на передовой. В каждой семье есть кто-то, кто сейчас воюет", – отметил Андрей Садовый.

На празднование Пасхи Львова приехало немало людей с Востока Украины. Для тех, кто живет ближе к линии фронта, Львов действительно безопасным городом.

Много гостей, мы всех приветствуем и принимаем – кофе хватит на всех. Есть такой галицкий обычай: видишь незнакомого человека – поделись с ним паской, подари хорошее настроение. Если тебе хорошо – пусть другим будет тоже хорошо. Христос Воскрес!,

– добавил мэр Львова.

Обратите внимание! Ранее во Львовском городском совете сообщили, что отменяют все массовые мероприятия на Пасху. Под запрет также попадут традиционные обливания на Поливальный понедельник, который приходится на 6 мая.

Украинцев поздравили с Пасхой