Втім родини збираються разом за святковим столом. Чимало гостей з інших міст України приїхали на Великдень до Львова, розповів 24 Каналу міський голова Львова Андрій Садовий.

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Святкування Великодня у Львові

"Багато міст України сьогодні можуть святкувати Великдень, піти до церкви та сісти на сімейний стіл. Це відбувається лише завдяки нашим героям на передовій. У кожної родини є хтось, хто зараз воює", – зауважив Андрій Садовий.

На святкування Великодня Львова приїхало чимало людей зі Сходу України. Для тих, хто живе ближче до лінії фронту, Львів є справді безпечнішим містом.

Багато гостей, ми всіх вітаємо та приймаємо – кави вистачить на всіх. Є такий галицький звичай: бачиш незнайому людину – поділися з нею паскою, подаруй гарний настрій. Якщо тобі добре – нехай іншим буде теж добре. Христос Воскрес!,

– додав мер Львова.

Зверніть увагу! Раніше у Львівській міській раді повідомили, що скасовують всі масові заходи на Великдень. Під заборону також потраплять традиційні обливання на Поливаний понеділок, який припадає на 6 травня.

Українців привітали з Великоднем