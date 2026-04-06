В Германии нашли контейнер с надписью "Полоний" во время "охоты" за пасхальными яйцами

Во время поиска пасхальных яиц в католическую Пасху, 5 апреля, в немецкой земле Баден-Вюртемберг двое мужчин наткнулись на небольшой контейнер с надписью "Полоний 210". Это радиоактивное вещество.

Об этом пишет Spiegel.

Что известно о находке, которую обнаружили в Германии во время Пасхи?

Контейнер с надписью "Полоний 210" нашли на окраине города Фаинген-ан-дер-Энц. Его точное содержимое пока неизвестно. Министерство охраны окружающей среды забрало бутылку для дальнейшего исследования.

Руководитель районной пожарной службы рассказал, что контейнер выглядел настоящим и имел специальную маркировку. Относительно большой вес бутылки также указывал на наличие указанного вещества.

Однако предварительные измерения на месте не зафиксировали признаков радиации, а мужчины, что нашли бутылку, остались невредимыми.

Находка вызвала масштабную операцию: более 130 работников экстренных служб – пожарных, полиции и специалистов по радиационной защите и опасных материалов – окружили территорию. Позже ее снова открыли для общественности.

"Полоний 210" – радиоактивное вещество известно тем, что в 2006 году в Лондоне им отравили бывшего офицера ФСБ и политического эмигранта Александра Литвиненко – вероятно, при участии российских спецслужб.

