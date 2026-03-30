Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Что известно о задержании украинца?

Немецкие правоохранители заявили, что 27 марта в городе Гаген полиция задержала украинца, которого подозревают в работе на российские спецслужбы.

По данным следствия, агент минимум с ноября 2025 года собирал информацию о человеке, ранее воевавшем в украинской армии. Сейчас бывший военный находится в Германии.

Эта операция по слежке, вероятно, также была подготовкой к дальнейшей разведке против этого лица в Германии,
– добавили в прокуратуре ФРГ.

На следующий день подозреваемого доставили в следственный суд, где потом его взяли под стражу. Сейчас продолжается расследование.

Как уточнила пресс-секретарь прокуратуры ФРГ, новое дело не связано с другими задержаниями в Германии и Испании. Тогда арестовали двух человек, которых также подозревают в работе на спецслужбы России, передает DIE ZEIT.

Последние разоблачения российских агентов

  • Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского агента, который передавал данные о полетах авиации ВСУ. Для слежки он обустроил наблюдательный пункт на крыше дома. Злоумышленника приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

  • Также СБУ задержала агента российской ГРУ. По данным следствия, житель Доброполья наводил удары по Покровскому направлению. Он собирал данные о позициях военных и передавал их россиянам. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.