Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии.
Что известно о задержании украинца?
Немецкие правоохранители заявили, что 27 марта в городе Гаген полиция задержала украинца, которого подозревают в работе на российские спецслужбы.
По данным следствия, агент минимум с ноября 2025 года собирал информацию о человеке, ранее воевавшем в украинской армии. Сейчас бывший военный находится в Германии.
Эта операция по слежке, вероятно, также была подготовкой к дальнейшей разведке против этого лица в Германии,
– добавили в прокуратуре ФРГ.
На следующий день подозреваемого доставили в следственный суд, где потом его взяли под стражу. Сейчас продолжается расследование.
Как уточнила пресс-секретарь прокуратуры ФРГ, новое дело не связано с другими задержаниями в Германии и Испании. Тогда арестовали двух человек, которых также подозревают в работе на спецслужбы России, передает DIE ZEIT.
Последние разоблачения российских агентов
Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского агента, который передавал данные о полетах авиации ВСУ. Для слежки он обустроил наблюдательный пункт на крыше дома. Злоумышленника приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Также СБУ задержала агента российской ГРУ. По данным следствия, житель Доброполья наводил удары по Покровскому направлению. Он собирал данные о позициях военных и передавал их россиянам. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.