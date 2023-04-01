В сети обнародовали фото, где виднеется шарф митрополита, информирует 24 Канал. Отметим, Павел прикрыл частицу узора, потому утверждать, что это точно Louis Vuitton – сложно. Впрочем, сходство достаточно велико.

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"Паша Мерседес" ходит в Louis Vuitton

Louis Vuitton – это французский дом моды, изготавливающий вещи класса "люкс". Считается, что это дорогой и элитный бренд. В сети отмечают, что цена такого шарфа может быть как пенсия бабушек, ходящих на службу митрополита Павла.

Похожие аксессуары на сайте стоят около 600 долларов, но есть и более дешевые модели – до 200 долларов.



"Паша Мерседес" может носить дорогой бренд одежды / Фото из сети



Сколько стоит шарф митрополита.

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