У мережі оприлюднили фото, де видніється шарф митрополита, інформує 24 Канал. Зазначимо, Павло прикрив частинку візерунка, тому стверджувати, що це точно Louis Vuitton – складно. Втім, схожість досить велика.

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"Паша Мерседес" ходить в Louis Vuitton

Louis Vuitton – це французький дім моди, який виготовляє речі класу "люкс". Вважається, що це елітний та дорогий бренд. У мережі зазначають, що ціна такого шарфа може бути як пенсія бабусь, що ходять на службу митрополита Павла.

Схожі аксесуари на сайті коштують близько 600 доларів, але є й дешевші моделі – до 200 доларів.



"Паша Мерседес" може носити дорогий бренду одягу / Фото з мережі



Скільки коштує шарф митрополита / Фото з мережі

Підозра від СБУ