У мережі оприлюднили фото, де видніється шарф митрополита, інформує 24 Канал. Зазначимо, Павло прикрив частинку візерунка, тому стверджувати, що це точно Louis Vuitton – складно. Втім, схожість досить велика.
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"Паша Мерседес" ходить в Louis Vuitton
Louis Vuitton – це французький дім моди, який виготовляє речі класу "люкс". Вважається, що це елітний та дорогий бренд. У мережі зазначають, що ціна такого шарфа може бути як пенсія бабусь, що ходять на службу митрополита Павла.
Схожі аксесуари на сайті коштують близько 600 доларів, але є й дешевші моделі – до 200 доларів.
"Паша Мерседес" може носити дорогий бренду одягу / Фото з мережі
Скільки коштує шарф митрополита / Фото з мережі
Підозра від СБУ
- Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Павлу. Наголосила, що мають обґрунтовані докази проти Павла Лебедя.
- Перехопили розмови священника, у яких представник УПЦ МП каже, що Україна "провокує" Росію та закликає молитись за Кіріла та "нікого не слухати".
- Підозра стосується порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань. Також – виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України.