Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту. После обнародованных разговоров стало ясно, что какие доказательства против Павла Лебедя.
К теме Золото, драгоценности, портреты: СБУ показала кадры из обысков митрополита Павла
"На Западе нет украинцев"
В одном из разговоров "Паша Мерседес" убеждал свою собеседницу, что в западных регионах страны "живут не украинцы". Говорил, мол, это Польша и Венгрия.
Перехвачен разговор митрополита:
- Переговоры... Думаю, чтобы потом не было удара по Ужгороду.
– Я тоже так думаю, потому что это тоже Украина.
– Ну, там это все не Украина, будем говорить. Там никто по Украине не дышит. Там Польша, Венгрия.
Что этому предшествовало
- СБУ сообщила о подозрении митрополиту Павлу. Это касается нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений. Также – оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины.
- Правоохранители провели обыски в доме митрополита Павла. На обнародованных кадрах можно увидеть портреты из янтаря, драгоценности и золота.
- СБУ вызвала Лебедя на допрос в 12.00. Затем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.