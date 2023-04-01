Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту. Після оприлюднених розмов стало зрозуміло, що які докази є проти Павла Лебедя.
До теми Золото, коштовності, портрети: СБУ показала кадри з обшуків у митрополита Павла
"На Заході немає українців"
В одній з розмов "Паша Мерседес" переконував свою співрозмовницю, що в західних регіонах країни "живуть не українці". Говорив, мовляв, "це Польща та Угорщина.
Перехоплена розмова митрополита:
- Переговори...Думаю, щоб не було потім удару по Ужгороду.
- Я теж так думаю, тому що це теж Україна.
- Ну, там це все не Україна, будемо говорити. Там ніхто Україною не дихає. Там Польща, Угорщина.
Що цьому передувало
- СБУ повідомила про підозру митрополиту Павлу. Це стосується порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань. Також – виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України.
- Правоохоронці провели обшуки у помешканні митрополита Павла. На оприлюднених кадрах можна побачити портрети з бурштину, коштовності та золото.
- СБУ викликала Лебедя на допит о 12:00. Опісля вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.