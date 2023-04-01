Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту. Після оприлюднених розмов стало зрозуміло, що які докази є проти Павла Лебедя.

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"На Заході немає українців"

В одній з розмов "Паша Мерседес" переконував свою співрозмовницю, що в західних регіонах країни "живуть не українці". Говорив, мовляв, "це Польща та Угорщина.

Перехоплена розмова митрополита:

- Переговори...Думаю, щоб не було потім удару по Ужгороду.

- Я теж так думаю, тому що це теж Україна.

- Ну, там це все не Україна, будемо говорити. Там ніхто Україною не дихає. Там Польща, Угорщина.

Що цьому передувало