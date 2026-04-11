Бабушка делала это всегда, – глава УГКЦ признался, как готовились к Пасхе в его детстве

Блаженнейший Святослав, Глава Украинской греко-католической церкви рассказал об обычаях своей семьи на Пасху в его детстве. В частности, праздник у него ассоциировался с чистотой.

Он вспомнил 24 Каналу, что накануне Пасхи всегда убирали двор, белили деревья, все должно было быть украшено. Его бабушка выращивала цветы, а также стирала на праздник все вышиванки.

"Я вспоминаю, что Пасха всегда была днем вышиванок. На великий пост моя бабушка всегда прятала все вышиванки, все светлое, что было в нашем доме. Перед Пасхой это все стиралось. А когда приходила Пасха, это все снова торжественно занимало свои места. Это был момент неописуемой красоты, эстетической, культурной составляющей, которая формирует мировоззрение молодого человека", – сказал он.

Интересно, что священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк отметил, что Пасхальные праздники длятся не три дня. Он пояснил, что этот период начинается от воскресенья Воскресения Христова, то есть с 12 апреля, и длится целую неделю до следующего воскресенья, которую мы называем Антипасха, то есть завершение Пасхи.

Пасха всегда приходится на весну. Глава УГКЦ подчеркнул, что она была связана с пробуждением природы вокруг. Поэтому все чистили, мыли, убирали.

Возможно, эти обычаи были связаны с домашними хлопотами. Но они отражали тот момент приготовления, что Пасха – это какое-то новое начало, перезапуск твоей жизни. Это новый этап, возможность оставить что-то позади, войти в какое-то обновление. Воскресший Христос, праздник всегда был связан с радостью,

– добавил Блаженнейший Святослав.

