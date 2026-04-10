Священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк объяснил 24 Каналу, что именно мы вкладываем в понятие "Пасхальные праздники". Он также рассказал, как долго они длятся.

Сколько длится период Пасхальных праздников?

Отец Михаил объяснил, что этот период начинается от воскресенья Воскресения Христова, то есть с 12 апреля, и длится целую неделю до следующего воскресенья, которое мы называем Антипасха, то есть завершение Пасхи. В эти дни, когда люди заходят в храм, то могут увидеть на столике, который называется тетрапот, – пасху.

Верующие целуют ее. Она является признаком того, что сейчас продолжается время Христова Воскресения. А уже на следующее воскресенье, после литургии, ее разрезают и дают верующим для потребления,

– добавил священник.

Интересно, что христиане приветствуются пасхальным приветствием "Христос Воскрес" также не три дня, и не неделю, а значительно дольше. После Воскресения Иисус еще 40 дней находился на земле между апостолами, а потом вознесся на небо. В это время мы празднуем праздник Вознесения.

Собственно тогда и завершается традиционное поздравление "Христос Воскрес". Но пока Иисус был на земле – христиане приветствуются так друг с другом, свидетельствуя, что это событие действительно произошло.

