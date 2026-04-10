Священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк пояснив 24 Каналу, що саме ми вкладаємо у поняття "Великодні свята". Він також розповів, як довго вони тривають.

Скільки триває період Великодніх свят?

Отець Михайло пояснив, що цей період починається від неділі Воскресіння Христового, тобто з 12 квітня, і триває цілий тиждень до наступної неділі, яку ми називаємо Антипасха, тобто завершення Пасхи. У ці дні, коли люди заходять до храму, то можуть побачити на столику, який називається тетрапот, – паску.

Вірні цілують її. Вона є ознакою того, що зараз триває час Христового Воскресіння. А вже на наступну неділю, після літургії, її розрізають та дають вірним для споживання,

– додав священник.

Цікаво, що християни вітаються великоднім вітанням "Христос Воскрес" також не три дні, і не тиждень, а значно довше. Після Воскресіння Ісус ще 40 днів перебував на землі між апостолами, а тоді вознісся на небо. У цей час ми святкуємо свято Вознесіння.

Власне тоді й завершується традиційне привітання "Христос Воскрес". Але поки Ісус був на землі – християни вітаються так один з одним, засвідчуючи, що ця подія справді відбулася.

Що колись клали у великодній кошик?