Отметим, что в 2024 году христиане западного обряда празднуют Пасху 31 марта, а православные верующие – 5 мая. Причина таких разногласий в разной Пасхалии.

Смотрите также Советский "праздник весны и красоты": что не так с 8 марта, как его переосмыслить и как поздравлять женщин

Объяснение церкви

Как рассказали в патриархии, Пасха – это праздник Воскресения Креста. Первый Вселенский Собор 325 года постановил праздновать Пасху в воскресенье после еврейской Пасхи. Эта традиция диктует, что Пасха приходится на первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия, не ранее 4 апреля (21 марта по старому стилю).

Также в 4 веке утвердили право, по которому Пасха не должна праздноваться перед или вместе с иудейской Пасхой, во избежание противоречий со Священным Писанием. Однако в отличие от православных, католики не придерживаются этого правила – поэтому иногда даты совпадают.

Православные верующие пользуются юлианским календарем для вычисления даты Пасхи, а католики – григорианским. Поэтому верующие западного обряда празднуют этот праздник обычно раньше – в период от 21 марта до 25 мая.

Однако иногда Пасха может совпасть для православных и католиков в один день. Такое произойдет в 2025 и 2028 годах.

Религиозные праздники в Украине