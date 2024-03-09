Зазначимо, що у 2024 році християни західного обряду святкують Великдень 31 березня, а православні віряни – 5 травня. Причина таких розбіжностей у різній Пасхалії.

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Пояснення церкви

Як розповіли у патріархії, Великдень – це свято Воскресіння Хреста. Перший Вселенський Собор 325 року постановив святкувати Великдень у неділю після єврейської Пасхи. Ця традиція диктує, що Великдень припадає на першу неділю після повного місяця, що настає після весняного рівнодення, не раніше 4 квітня (21 березня за старим стилем).

Також у 4 столітті затвердили право, за яким Великдень не повинен святкуватися перед або разом з іудейською Пасхою, щоб уникнути суперечностей з Священним Писанням. Однак на відміну від православних, католики не дотримуються цього правила – тому іноді дати збігаються.

Православні віряни користуються юліанським календарем для обчислення дати Великодня, а католики – григоріанським. Тому віряни західного обряду святкують це свято зазвичай раніше – у період від 21 березня до 25 травня.

Однак іноді Великдень може збігтися для православних та католиків у один день. Таке відбудеться у 2025 та 2028 роках.

Релігійні свята в Україні