Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, заметив, что угощение для наших защитников передали из Ивано-Франковской области. Так люди хотели поздравить бойцов, которые защищают наш покой.

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Как военные праздновали Пасху

Бойцы отметили Пасху духовно, с молитвой капеллана и древними обычаями. Отец Александр очень глубоко общался с военными, объяснял им значение Пасхи, много говорил о духовности во время войны.

Некоторые из бойцов воюет уже много лет, некоторые всего несколько месяцев и это первое празднование не у себя дома, со своими родными. Но все были рады гостинцам, а особенно разговору с капелланом.

Господь постановил священникам, что когда войско идет на войну в своей стране против врага, чтобы они трубили в шофар. Так происходит священное действо. И Господь отвечает тем, что спасает народ, который пытается оккупировать враг,

– рассказал капеллан 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Александр.

Отец Александр уже более 10 лет служит капелланом. Его наставления слушали очень внимательно и были за них благодарны.

К сожалению, в светлые дни, когда украинцы празднуют Пасху, враг снова провел масштабный обстрел. Небольшое, условное затишье, которое было в Харькове в воскресенье, уже во вторник 22 апреля обернулось мощными ударами россиян по городу. Оккупанты запустили около 12 беспилотников, которыми атаковали 4 района Харькова.