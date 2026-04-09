Почему Украина не праздновала Пасху 5 апреля со всем миром: священник объяснил, почему так произошло

Уже 12 апреля украинцы будут праздновать самый большой христианский праздник - Пасху. Ежегодно дата Воскресения Христова меняется, но несмотря на объяснения и обоснования Церкви, у людей до сих пор остаются вопросы, а дискуссии относительно даты не утихают.

Рассказать о том, почему Украина не праздновала Пасху 5 апреля согласился священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк. Также он объяснил 24 Каналу, есть ли тенденция к тому, чтобы когда-то отмечать этот праздник со всем миром.

Почему Украина не праздновала Пасху 5 апреля?

По словам священника, этот вопрос прежде всего касается календаря. Всего в Церкви есть два календаря – юлианский и григорианский. До 2023 года Украинская Греко-Католическая церковь и Православная церковь пользовались юлианским.

В 2023-м УГКЦ решила обновить календарь, соединиться с Католической церковью и миром, но это касалось только неподвижных праздников. То есть говорится только о праздниках, которые ежегодно происходят в определенные даты. Например, Рождество – 25 декабря, праздник Николая – 6 декабря.

"Но есть еще подвижные праздники, такие как Пасха, Вознесение, Троица. Сейчас синод епископов УГКЦ принял решение о переходе на новоюлианский календарь только в отношении неподвижных праздников. Глубоко причины этого могут объяснить литургисты, но для понимания людей скажу, что все зависит от единства в литургической жизни Церкви, то есть календаря общего для обеих конфессий - католической и православной", – объяснил о. Михаил Квасюк.

Сейчас идет процесс обсуждения, чтобы со временем все мы вместе праздновали Воскресение Христово. Если такое решение примут, это также будет означать обязательную реформацию и улучшение литургической, молитвенной формы жизни Церкви.

Итак, католики праздновали 5 апреля, православные только готовятся и будут праздновать 12 апреля. Ключевая причина этого – два разных календаря, которые имеют между собой различия.

Говоря о тенденции к совместному празднованию, отец убеждает, что вопрос единства – это не вопрос только празднования Пасхи и ее даты. Говорится о значительно более глубоких изменениях, такие как возвращение к одной единой Христовой церкви. То есть не Католической, Православной, а просто Христовой церкви.

"Тогда все будет в единстве, в том числе и празднования. Потому что и православные, и католики чествуют Воскресение Иисуса. Вопрос только в дате", – подытожил священник.

