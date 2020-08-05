"Паша, как власть будем захватывать?" – это вопрос судьи Окружного админсуда Киева в своего шефа Павла Вовка прозвучало на записях, которые недавно обнародовало НАБУ. Всего там зафиксировано, как организованная группа, то есть судьи этого суда, реализовывали свои планы по захвату власти в Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии.

І тут дуже важливою була саме реакція судової влади. І вона відреагувала – стала на захист Вовка. Така реакція має лише одне логічне пояснення – він таки захопив все що хотів і Вища рада правосуддя повністю у Вовка "під мантією". Про це йдеться у новому відеоблозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

Актуально Скандальні "плівки Вовка": реакція Офісу Президента

Про те, що таке Окружний адмінсуд Києва і чого вартує "вовче правосуддя" знає уже вся країна. Однак навіть це знання не зменшує шоку від нової порції "плівок НАБУ". Тут повністю погоджуюсь з Павлом Вовком:



Фрагмент плівок Вовка / Скриншот з відео

Усі дійсно здивувались від глибини дна та нахабності "вовчої компанії" у мантіях.

Публічне звернення від суддів до президента

Якщо ми можемо лише обурюватись, то власне судова влада мала би реагувати і робити якісь кроки, щоб рятувати залишки репутації правосуддя. Першими відреагували у самому Окружному адмінсуді. На їхньому сайті з'явилось публічне звернення від суддів до президента.

Вони стверджують, що дії НАБУ є частиною плану по встановленню контролю за судовою владою силами з-за кордону. Ви зрозуміли – йде нерівна боротьба між Вовком та "рептилоїдами" Сороса.

Загалом ця заява нагадала картинку, коли судді вийшли на підтримку відомого колядника Зварича, який розповідав про традицію засівати грошима. Сміх-сміхом, але у цій заяві є один аргумент, який серйозно використовує не лише "вовча команда". Зокрема згадують записи, які оприлюднило НАБУ у 2019 році.

Тоді підозри оголосили суддям Вовку, Аблову, Погрібніченку та Шепітку. Так от, адепти Вовка активно усіх переконують, що справа нічим не закінчилась, а записи НАБУ взагалі – монтаж і фальшивка.

Експертиза записів від адвокатів

Тут варто пояснити детальніше. Адвокат Вовка Заєць заявив, що вони провели експертизу, яка довела, що плівки НАБУ – це монтаж. Експертиза і справді була. Її зроблено за клопотанням адвоката Вовка у справі, в якій поліція розслідувала начебто неправомірні дії детективів НАБУ.



Висновок експерта / МВС України

Якщо ви думаєте, що на експертизу передавались записи, які є у кримінальній справі, то помиляєтесь. Адвокати Вовка завантажили зі сайту НАБУ ті фрагменти записів, які там оприлюднено і саме їх передали на експертизу.

Довідка. Експертиза завжди проводиться з оригіналів та повних записів, а не їх фрагментів.

На питання, чи вносились у записи якісь зміни, експертиза не відповіла, бо для цього потрібні оригінали. Єдине, що встановив експерт, це ознаки монтування. І саме на цьому маніпулює захист Вовка.

Але для цього взагалі не потрібна була експертиза. Всім зрозуміло, що НАБУ оприлюднило лише фрагменти та змонтувало їх в один файл. Це ж очевидно. Проте найсмішніше у тому, що саме експерт називає монтажем, для прикладу, він виявив монтування у проміжку часу з 55 хвилини 12 секунди.



Виявлено ознаку монтування / Скриншот з відео

Це дуже цікавий фрагмент, де Павло Вовк вичитує суддю за те, що він виніс рішення і не взяв за це хоча б "пару копійок". І знаєте, де тут монтування ? У "запікуванні" матюків, які так рясно звучать з вуст вершителів правосуддя.

Вовку вдалося взяти під контроль ВРП

Тобто експертиза Вовка має таку ж причетність до справжньої експертизи, як "вовче правосуддя" до справжнього правосуддя. До речі, справжня експертиза вже є, про це заявив Артем Ситник. Невдовзі всі побачать її висновки.

А тепер щодо торішньої справи. Тут теж все не зовсім так, як розповідають у Вовка. У листопаді 2019 року суддя Шевченківського суду Овсепян абсолютно необґрунтовано відмовилась продовжити строк розслідування.Тому слідство не встигло завершити хоча б експертизу та допитати важливих свідків. Але справу не закрили, а підготували її для передачі до суду.

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І вона ще не в суді тільки тому, що Вовк та інші підозрювані досі затримують з ознайомленням із матеріалами. Як тільки вони закінчать, справа піде до суду.

Реакція Вищої ради правосуддя

З Окружним адмінсудом та Вовком все зрозуміло. А що ж Вища рада правосуддя. Її реакція шокувала не менше, ніж "плівки НАБУ". 23 липня ВРП одноголосно рішуче засудила… Думаєте дії суддів Окружного адмінсуду ? Ні. ВРП не дала їм жодної оцінки. Зате засудила НАБУ за публікацію записів.

Тобто авторитет суду підривають не дії "вовчої компанії", а НАБУ, яке повідомляє суспільство, що насправді діється у цьому суді. Далі "трешу" стає ще більше. На записах з кабінету голови суду засвітились окремі члени ВРП. Тому НАБУ цілком логічно викликало їх на допит – Віктора Грищука, Павла Гречківського та Олега Прудивуса.

Думаєте вони дали свідчення і сприяють слідству у встановлені істини? Знову помиляєтесь. Не лише не пішли на допит, а ще заявили, що це тиск на членів ВРП.

До речі, саме ВРП буде вирішувати, чи давати згоду на арешт Вовка та компанії та чи відстороняти їх від посад. Тому, яким буде рішення ВРП, вже зрозуміло.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч теж прокоментував "плівки Вовка". Він також засудив дії НАБУ і не дав жодної оцінки діям суддів. Зате проявив феноменальну обізнаність зі справою, заявивши, що минулого року нікому не пред’явлено навіть підозри. Ну що тут скажеш, судді вміють заперечувати навіть загальновідомі факти.

Володимир Зеленський ніяк не реагує на справу Вовка

Але найкрасномовнішою є мовчанка президента Зеленського. Бо не достатньо просто покарати фігурантів "плівок Вовка". Цим займається НАБУ і Вищий антикорупційний суд. Потрібно нарешті розв'язати питання з Окружним адмінсудом. І тут громадськість бачить лише один вихід – ліквідація, яку має ініціювати президент.

Довідка. 5 серпня в Офісі Президента вперше відреагували на скандальні "плівки Вовка". Там зазначили, що голова та судді Окружного адміністративного суду Києва не є обвинуваченими, а президент та його Офіс не втручаються у перебіг досудового розслідування.

А ще треба очистити Вищу раду правосуддя і запустити справжню судову реформу, яка унеможливить "вовче правосуддя". І тут ключове слово за президентом. У 2019 році у відповідь на пряме запитання Зеленський обіцяв розібратись з цим судом, бо ручні судді йому не потрібні.

Минув рік, але проблему не вирішено, а Вовк тільки нарощує свій вплив. Ще й звертається до Зеленського за захистом та заявляє про підтримку його дій. Виходить ручні судді знайшли нового господаря? Відповідь на це питання має дати реакція Зеленського. У будь-якому випадку наразі саме на ньому відповідальність за те, яким у нас буде правосуддя – вовчим чи справжнім.