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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Пасха на карантине: семья из Мариуполя рассказала о праздновании

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      Семья в Мариуполе / Скриншот с видео

      В Мариуполе нет пиков и скачков COVID-19. Все стабильно, поэтому у медиков есть возможность вовремя приезжать на работу и уезжать домой вовремя.

      Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал общественный активист и водитель медиков Дмитрий Чичера.

      Интересно В Мариуполе несмотря на карантин сотни людей штурмовали магазин, который обещал скидки: фото, видео

      Людмила Чичера сообщила,что изменения из-за карантина есть.

      У нас только папа имеет право выезжать за пределы дома. Немного спасает, что у нас частный дом, свой двор, поэтому имеем возможность выгуливать детей,
      – пояснила Людмила Чичера.

      "К Пасхе у нас уже все готово. Конечно, что в церковь мы не пойдем, потому что надо сохранить свое здоровье. У нас есть святая вода с Крещения, поэтому сделаем такой обряд уже дома", – добавила женщина.

      Она также рассказала, что многие их знакомые и родственники останутся дома на праздники. И заверила, что лучше встретиться используя "Скайп".

      Смотрите полное видео:

      Симптомы COVID-19 / Инфографика 24 канала

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Пасха Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Мариуполя
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