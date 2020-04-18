Пасха на карантине: семья из Мариуполя рассказала о праздновании

В Мариуполе нет пиков и скачков COVID-19. Все стабильно, поэтому у медиков есть возможность вовремя приезжать на работу и уезжать домой вовремя.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал общественный активист и водитель медиков Дмитрий Чичера.

Интересно В Мариуполе несмотря на карантин сотни людей штурмовали магазин, который обещал скидки: фото, видео

Людмила Чичера сообщила,что изменения из-за карантина есть.

У нас только папа имеет право выезжать за пределы дома. Немного спасает, что у нас частный дом, свой двор, поэтому имеем возможность выгуливать детей,

– пояснила Людмила Чичера.

"К Пасхе у нас уже все готово. Конечно, что в церковь мы не пойдем, потому что надо сохранить свое здоровье. У нас есть святая вода с Крещения, поэтому сделаем такой обряд уже дома", – добавила женщина.

Она также рассказала, что многие их знакомые и родственники останутся дома на праздники. И заверила, что лучше встретиться используя "Скайп".

Смотрите полное видео:

Симптомы COVID-19 / Инфографика 24 канала