Пасха на карантине: семья из Мариуполя рассказала о праздновании
В Мариуполе нет пиков и скачков COVID-19. Все стабильно, поэтому у медиков есть возможность вовремя приезжать на работу и уезжать домой вовремя.
Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал общественный активист и водитель медиков Дмитрий Чичера.
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Людмила Чичера сообщила,что изменения из-за карантина есть.
У нас только папа имеет право выезжать за пределы дома. Немного спасает, что у нас частный дом, свой двор, поэтому имеем возможность выгуливать детей,
– пояснила Людмила Чичера.
"К Пасхе у нас уже все готово. Конечно, что в церковь мы не пойдем, потому что надо сохранить свое здоровье. У нас есть святая вода с Крещения, поэтому сделаем такой обряд уже дома", – добавила женщина.
Она также рассказала, что многие их знакомые и родственники останутся дома на праздники. И заверила, что лучше встретиться используя "Скайп".
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