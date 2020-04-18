Великдень на карантині: родина з Маріуполя розповіла про святкування
В Маріуполі немає піків та скачків COVID-19. Все стабільно, тому медики мають можливість вчасно приїжджати на роботу та вчасно їхати додому.
Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів громадський активіст та водій медиків Дмитро Чичера.
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Людмила Чичера повідомила, що зміни через карантин є. Усі вони перейшли на дистанційні форми навчання.
В нас тільки тато має право виїжджати за межі хати. Трошки рятує, що у нас приватний будинок, своє подвір’я, тому маємо можливість вигулювати дітей,
– пояснила Людмила Чичера.
"До Великодня в нас вже все готово. Звичайно, що до церкви ми не підемо, бо треба зберегти своє здоров’я. Маємо свячену воду ще з Водохреща, то ж зробимо такий обряд вже дома", – додала жінка.
Вона також розповіла, що багато їх знайомих та родичів залишаться дома на свята. Й запевнила, що краще зустрітися використовуючи "Скайп".
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