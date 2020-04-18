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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Великдень на карантині: родина з Маріуполя розповіла про святкування

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      Родина в Маріуполі / Скриншот з відео

      В Маріуполі немає піків та скачків COVID-19. Все стабільно, тому медики мають можливість вчасно приїжджати на роботу та вчасно їхати додому.

      Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів громадський активіст та водій медиків Дмитро Чичера.

      Цікаво У Маріуполі попри карантин сотні людей штурмували магазин, який обіцяв знижки: фото, відео

      Людмила Чичера повідомила, що зміни через карантин є. Усі вони перейшли на дистанційні форми навчання.

      В нас тільки тато має право виїжджати за межі хати. Трошки рятує, що у нас приватний будинок, своє подвір’я, тому маємо можливість вигулювати дітей,
      – пояснила Людмила Чичера.

      "До Великодня в нас вже все готово. Звичайно, що до церкви ми не підемо, бо треба зберегти своє здоров’я. Маємо свячену воду ще з Водохреща, то ж зробимо такий обряд вже дома", – додала жінка.

      Вона також розповіла, що багато їх знайомих та родичів залишаться дома на свята. Й запевнила, що  краще зустрітися використовуючи "Скайп".

      Дивіться повне відео:


      Симптоми COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини Маріуполя Коронавірус в Україні Великдень Новини України
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