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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      У Маріуполі попри карантин сотні людей штурмували магазин, який обіцяв знижки: фото, відео

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      Маріупольці штурмували магазин / 0629.com.ua

      У Маріуполі 16 квітня пройшло відкриття магазину "Грація", який обіцяв знижки усім покупцям. Незважаючи на жорсткий карантин через коронавірус, сотні маріупольців штурмували новий магазин та ігнорували всі зауваження поліції.

      Одночасно в супермаркет намагалися зайти близько 200 людей, повідомляє місцеве видання 0629. Дехто був у захисній масці, але дистанції не дотримувався ніхто.

      До речі Антирекорд в Україні: за добу піймали 25 порушників карантину на кордоні

      На місце події приїхали 5 патрульних авто. Вони закликали людей дотримуватися безпечної дистанції, але ніхто не слухав.

      Більше того, деякі маріупольці стверджують, що прийшли не за продуктами, а на свято, тому що просто "втомилися від карантину".

      Зверніть увагу! Кабмін посилив карантин через коронавірус. Зокрема, заборонено переміщуватися групою осіб понад 2 людини. Штраф – від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      Особливо агресивним городянам патрульні погрожували штрафом.

      Охоронці на вході магазину не пускали журналістів, а після довгих благань пропустили тільки одного поліцейського.

      Як маріупольці намагалися прорватися в магазин під час карантину / Фото 0629

      Зауважимо, що напередодні відкриття адміністрація супермаркету розклеїла по місту оголошення, в яких анонсувала великі знижки та розіграш цінних призів.

      Водночас ті, кому вдалося прорватися в магазин, відзначають, що анонсовані 30% знижки – це брехня. Станом на 12:00 магазин таки закрили, поліцейські збирають пояснення у присутніх.

      Маріупольці штурмували магазин: дивіться відео

      Що відбувалося біля магазину "Грація" у Маріуполі: відео


      Відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Поліція Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Кримінальні новини Новини Маріуполя
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