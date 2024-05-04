Пасхальная корзина: что обязательно следует положить, а что под запретом освящения

До светлого Воскресения Христова остаются считанные дни. Самое время подготовить пасхальные корзины для освящения во время богослужения.

Содержимое пасхальной корзины обычно символическое, каждый продукт связан со здоровьем и благополучием всей семьи. 24 Канал рассказывает, что можно святить в церкви на Пасху, а чего класть в корзину не стоит.

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Что обязательно должно быть в пасхальной корзине

Конечно – главное блюдо – это пасха, которая является символом вечной жизни и пасхальные яйца, которые символизируют жизнь и воскресение.



Писанки и пасхальные яйца следует подготовить заранее / Фото Unsplash

Также верующие святят:

отваренные вкрутую, очищенные и разрезанные на половинки яйца;

сливочное масло;

различные сыры - твердые виды, сыр, брынзу;

мясные продукты - ветчину, колбасу, балык, сало сало;

хрен;

соль.

В разных регионах Украины в пасхальную корзину могут класть и другие продукты, например орехи, сухофрукты. Однако основные продукты остаются постоянными в пасхальной корзине.

Кроме продуктов, в корзину нужно положить пасхальную свечу, которая символизирует свет и воскресение. Ее следует зажечь в храме во время богослужения или на улице во время освящения пасхальных корзин верующих.

Пасхальную корзину накрывают вышитым полотенцем. Также ее можно украсить яркими лентами, веточкой вечнозеленого дерева или весенними цветами, которые символизируют вечность.

Что нельзя святить на Пасху

Важно! В пасхальную корзину следует положить столько еды, сколько смогут съесть члены семьи во время Пасхи. Продукты, которые были освящены в церкви, выбрасывать запрещено.

Алкогольные напитки не разрешено класть в пасхальную корзину. Однако в этом правиле есть исключение - красное церковное вино, которое символизирует кровь Христа. Впрочем, в каждом храме могут действовать свои порядки, стоит заранее узнать о них.