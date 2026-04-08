Пасхальная писанка: история, символика и инструкция по росписи

Писанка – особый вид искусства, который корнями уходит еще в дохристианские времена. В то же время это волшебное украшение пасхальной корзины. Раскрашенное яйцо не просто радость для глаза, не только красивый атрибут праздника, это и глубокий символизм, когда каждая отметка полна определенного значения, а также особая энергия древней традиции.

Об истории возникновения, символике писанок, а также подробную инструкцию по росписи настоящего маленького чуда – читайте в нашем материале.

Интересно Что клали украинцы в пасхальную корзину 100 лет назад: некоторые вещи вас удивят

История писанки

Писанкарство – уникальное искусство, истоки которого лежат еще в дохристианских временах. Традиция раскрашивать яйца существовала у многих народов – европейских, азиатских, африканских. Украшение яиц была не просто развлечением, а сплетением легенд, обычаев, традиций, образов.

Для многих народов яйцо было таким особенным, ведь символизировано источник жизни. Интересно, что древние персы, индийцы, византийцы, греки и римляне верили, что мир возник из яйца.

В старину писанка служила оберегом для ее владельца, имела положительную магическую силу – она несла счастье, достаток, благополучие, защищала от сил зла. Тогда люди даже раскрашивали яйца в четко определенное время, перед тем проговаривая определенные слова.

А с зарождением христианства писанка стала настоящим символом Пасхи. Магия орнамента отошла в сторону, а на яйцах появились надписи: "Христос воскрес!"– "Воистину воскрес!".

На территории современной Украины культовые яйца находили в захоронениях скифов, в Восточном Крыму (IV век до нашей эры). А в августе 2013 года в центре Львова нашли писанку, которой примерно 500 лет. В сентябре того же года на берегу Хренницкого водохранилища обнаружили глиняную писанку-погремушку – ее изготовили 950 лет назад.



500-летняя писанка, которую в 2013 году нашли во Львове / Фото НИЦ "Спасительная археологическая служба"

Традиция писанкарства переживала и непростые времена в Украине. В частности, фактический запрет при Советском Союзе. Но тогда этому виду искусства не дали возможности затеряться где-то во времени в Канаде и США.

Эмигранты из Украины издавали там фотоальбомы, выпускали почтовые марки. Местные жители увлекались тяжелым трудом писанкарей, которые создавали маленькие чудеса.

Уже с провозглашением независимости Украины писанкарство возродилось.

Обратите внимание Писанки в бисере: 15 идей для изысканного декора пасхальных яиц

Символика писанки

Хотя писанки радуют глаз своей красотой и богатством узоров и цветов, не забывайте, это не просто красиво раскрашенное яйцо, это еще и глубокий символизм в каждой точечке и черточке.

Разделение яйца

Для наших предков числа были священными, поэтому яйца делили на определенное количество частей неспроста.

Разделение пополам передавало представление о двух мирах. На три части делили чаще всего по вертикали, обозначая так три небесных сферы. При разделении на четыре образуется крест, означающий четыре стороны света. А классическое деление полусфер на четыре части, каждая из которых поделена еще на три, передает представление о четырех временах года с тремя месяцами.



Варианты разделения поверхности писанки / Фото с сайта "Украинские традиции"

Значение цветов

белый цвет на писанке символизирует чистоту;

на писанке символизирует чистоту; желтый – Луна и звезды, урожай;

– Луна и звезды, урожай; зеленый – цвет весны, воскресения, богатства растительного мира;

– цвет весны, воскресения, богатства растительного мира; голубой – чистое небо, здоровье;

– чистое небо, здоровье; красный – радость жизни, любовь, возрождение;

– радость жизни, любовь, возрождение; коричневый — матушка-земля;

— матушка-земля; черный – цвет ночи, потустороннего, всего неизвестного, бесконечность жизни человека, продолжение бытия после смерти. В писанке он – фон, который раскрывает силу других цветов.



Что символизируют цвета пасхальной писанки / Инфографика 24 канала

Значение символов

Исследователи заявляют, что украинская писанка имеет более 100 символических рисунков.

Солнце, его свет – это символ единства, упорядоченности мира. Солнце изображали на писанках разными специальными знаками – в виде круга, восьмиконечной звезды, Креста, тренога (трех лучей, которые исходили из одной точки и были закручены в одну сторону), свасти.



Варианты изображения солнца на писанках / Фото с сайта "Украинские традиции"

Крест – древний символ солнца, огня, души, это пересечение двух линий: горизонтальной (времени) и вертикальной (вечности) – воли человеческой с волей Божией.



Виды крестов на писанках / Фото с сайта "Украинские традиции"

Звезда, ружа (роза) – обозначают солнце, если изображение есть с 2 сторон яйца, или же звезды, если по всей поверхности писанки. В народной символике – неизменный символ любви.



Изображение звезды, ружи (розы) на писанках / Фото с сайта "Всвіті"

Ветка, сосенка, ель – одни из древнейших символов жизни, олицетворяет ежегодное весеннее возрождение, вечную молодость и здоровье.



Изображение веток ели на писанках / Фото с сайта Kolyba

Завиток, спираль – символ жизненной силы и зарождения жизни. Спираль является символом времени, циклических ритмов года, рождений и смертей. Она обозначает развитие, движение к совершенствованию.



Варианты изображения спирали на писанках / Фото с сайта Kolyba

Бесконечник или кривулька – символ воды, вечности, а одновременно и текучести времени. Символические изображения воды – это прямые или волнистые линии, изображения-зигзаги, волнистые узоры.



Разновидности бесконечника / Фото с сайта "Украинские традиции"

Дерево жизни символизирует единство всего мира. Это своеобразная модель Вселенной, где для каждого существа, предмета или явления есть свое место. Также это символ развития рода – отец, мать и ребенок – это ствол и 3 веточки или цветка, ответвлений может быть и больше – 5 – 7.



Варианты изображения дерева жизни / Фото с сайта "Украинские традиции"

Грабельки, гребешки, треугольнички с гребешками относятся к символам, связанным с водой. С их помощью изображают облака и дождь. Иногда возле них есть еще точечки, которые символизируют зерно, которое поливают дожди. Если треугольник заштрихован, то он может означать вспаханное поле.



Виды грабелек и гребешков / Фото с сайта "Украинские традиции"

К теме Как покрасить яйца натуральными красителями на Пасху: советы

Как расписать писанку

Узнав немного об истории писанки, значении цветов и узоров, осталось сделать самое важное – расписать писанку.

Что для этого нужно

яйцо – традиционно используют куриное, однако можно раскрашивать гусиные, утиные, яйца страуса;

– традиционно используют куриное, однако можно раскрашивать гусиные, утиные, яйца страуса; краски – перед началом работы их следует подготовить, растворив в необходимом количестве воды и добавив немного уксуса. Можно использовать красители как природного, так и искусственного происхождения;

– перед началом работы их следует подготовить, растворив в необходимом количестве воды и добавив немного уксуса. Можно использовать красители как природного, так и искусственного происхождения; простой карандаш ;

; писачок – инструмент для росписи писанок. Он состоит из металлической леечки и деревянного держателя. Леечка имеет с одной стороны широкое отверстие. Его следует наполнять воском;

– инструмент для росписи писанок. Он состоит из металлической леечки и деревянного держателя. Леечка имеет с одной стороны широкое отверстие. Его следует наполнять воском; пчелиный воск;

свеча;

уксус;

ложки;

спички;

салфетки.

Все это и еще немного любви, терпеливости и внутреннего покоя. Ведь писанка нуждается в сосредоточенности и погруженности в процесс. Если вы запаслись всем необходимым – приступайте.



Что нужно для того, чтобы расписать писанку / Фото Натальи Пристанской, 24 канал

Этапы изготовления писанки

Подготовка яйца. Первым делом следует выдуть яйцо, сделать это можно, проткнув дырку на одном из концов, а затем шприцем вытащив содержимое яйца из скорлупы. Для писанки можно использовать и целое яйцо, но сырое.

Далее следует осторожно омыть яйцо едва теплой водой, не использовать никаких химических средств, чтобы не повредить структуру скорлупы. После позволить яйцу высохнуть, лишь тогда приступать к его раскрашиванию.

Разметка поверхности яйца и нанесение изображения. Рисунок сперва лучше наносить карандашом, легко касаясь поверхности яйца.

Начать стоит с разделения яйца на необходимое количество частей, они помогут ориентироваться и нанести рисунок точно и пропорционально.

Нанесение воска. После рисунок нужно обвести расплавленным воском. Его же следует предварительно нагреть в писачке в течение нескольких секунд на пламени свечи.

Яйцо стоит поддерживать тремя пальцами левой руки, а тремя пальцами правой руки держать писачок. Сначала воском следует обработать дырочку, чтобы в нее не попала краска. Застывая, воск будет прилегать к поверхности яйца и защищать его от воздействия краски. То есть все, что вы закрасите воском, будет белым.

Нанося воск, следует стараться не прерывать линии.

Окрашивание. Перед этим процессом яйцо стоит окунуть на несколько секунд в раствор уксуса (2 столовые ложки уксуса и стакан воды).

После этого можно опускать яйцо в краску. Сперва в желтую, потом в оранжевую, красную, зеленую, черную, то есть от самой светлой до самой темной.

Когда мы пишем на поверхности, окрашенной в желтый цвет, этот участок будет оставаться желтым. Зарисовав все, что на писанке должно быть желтым, нужно окунуть ее в следующую краску. И так следует делать, пока все элементы на выбранной вами писанке не будут иметь необходимый цвет.

Извлекая яйцо из краски, следует осторожно промокать его тряпкой или мягкой бумагой, чтобы не повредить нанесенный воск. По мокрой поверхности тоже не стоит рисовать, потому что воск отстанет.

Снятие воска проводят над пламенем газа или свечи.

После завершения писанки ей нужно дать высохнуть. А дальше можно приступить к снятию воска. Для этого надо подносить писанку боком к пламени и через несколько секунд вытирать расплавленный воск бумажным полотенцем. Очень важно не держать писанку слишком долго или над самим пламенем, чтобы не образовалась копоть.

Чтобы предоставить писанке блеска, можно потриты ее бесцветным масляным лаком.

Это все – писанка готова!

Как обычное яйцо превращается в писанку / Фото Натальи Пристанской



Писанки из коллекции автора / Фото Натальи Пристанской



Писанки из коллекции автора / Фото Натальи Пристанской



Писанки из коллекции Ярины Пристанской / Фото Натальи Пристанской

Процесс написания писанки: смотрите видео

Читайте также Глазурь для пасхи за 10 минут: простые способы без термометра и сырых яиц

Какие есть еще виды раскрашенных яиц

Крашанка – самый простой способ окрашивания пасхального яйца. Для ее изготовления следует сварить яйцо в луковой шелухе – получится желто-коричневый цвет, в соке из свеклы – розовый, куркума поможет придать яйцу желтый цвет, крапива или петрушка – зеленый, краснокочанная капуста – голубой, кора дуба или скорлупки грецких орехов – коричневый или же черный.



Как покрасить яйца на Пасху / 24 канал

Крапанка немного сложнее в изготовлении, потому что требует писачок и воск. Для этого нужно поочередно украшать яйцо пятнышками разных цветов. Начинать тоже следует от самого светлого и к самому темному. Принцип закрашивания такой, как и у писанок.



Как выглядит крапанка / Фото "Ровно 1"

Дряпанка – этот вариант подойдет, если вы хотите что-то более оригинальное, чем пасхальное яйцо, однако у вас нет воска и писачка. Для ее изготовления следует выбрать яйцо темного цвета и закрасить его темным красителем. Далее карандашом нанести орнамент. После этого острым предметом (иглой, шилом или гвоздем) процарапать его.



Варианты дряпанок / Фото Идеи декора

Дань уважения писанке

Несмотря на свой маленький размер, писанка является поистине величественным произведением искусства. В ее честь выпускают монеты, она собирает людей на фестивале. На Львовщине, в селе Доброгостов, есть памятный знак украинской писанке, в Коломые, что на Прикарпатье, – единственный в мире музей писанки. А в канадском городе Вегревилл возвышается 12-метровый памятник писанке.

И наконец

Не бойтесь, если ваша писанка не получится идеальной с первого раза, она будет вашей и наполнится всей светлой энергией, которую вы в нее вложите. Однако для начала все же выбирайте более простые и более крупные узоры.

Создавая писанку, почувствуйте покой и радость, которыми наделит вас этот волшебный процесс. Именно так сотни лет назад в далеком украинском селе при свете свечи молодая девушка или женщина писала и свою писанку. На яйцо горячим воском накрапывал дождик, поля покрывали мелкие точечки зерна, а потом всходило яркое и теплое солнце.

Справка. При написании статьи использованы материалы из книги "Украинская народная писанка" Веры Манько, Википедии, сайта "Украинские традиции".



Что символизируют орнаменты пасхальной писанки / Инфографика 24 канала