По мнению военнослужащего Сил ТрО ВСУ, военного эксперта Александра Мусиенко, которым он поделился с 24 Каналом, украинское командование не оставило без внимания действия врага во время так называемого перемирия. Также Владимир Зеленский отметил, что во время временного якобы прекращения огня россияне 2935 раз нарушали обещание тишины.

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Россияне могли бы получить только тактическое преимущество

Мусиенко отметил, что у врага определенный замысел безусловно есть, и он мог, где это ему нужно, попытаться реализовать его, исходя из тактического улучшения ситуации.

Потому что в течение дня осуществить определенные маневры высокого оперативно-стратегического уровня времени мало,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Однако временем, которое противник мог использовать на то, чтобы получить для себя какое-то тактическое преимущество, украинские силы, по его мнению, могли бы воспользоваться с такой же целью, и очевидно где-то это сделали.

Также, если украинские подразделения наблюдают определенную активность врага, это история с двусторонним движением. Всегда есть возможность и нашим силам, предположил Мусиенко, готовиться к тому, что перемирие может быть сорвано в определенный момент, и враг этим воспользуется.

Глобально ситуация не менялась. Это не означает, что война остановилась и что не надо готовиться к возможным вызовам и угрозам со стороны врага, и это так и воспринималось,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Соответствующие указания и поручения, по его словам, украинским командованием отдавались, и ничего не оставалось без внимания.

Если враг готовится к наступательным действиям на том или ином участке фронта и пытается использовать определенное время и возможности, это учитывается Украиной, уверен военнослужащий Сил ТрО ВСУ, в дальнейшей проведенной обороне.

Напомним, что в пресс-службе 13 бригады Национальной гвардии "Хартия" сообщили о намерении россиян использовать "пасхальное перемирие" для накопления силы, прежде всего личного состава, и восстановления активных штурмовых действий на Харьковском направлении.

Как отмечают в пресс-службе "Хартии" также отметили, что противник не применяет артиллерию, однако "широко использует БпЛА-системы" для нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны Украины именно на Харьковщине – в зоне ответственности бригады.