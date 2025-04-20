Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

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Россия убила мужчину на Херсонщине

Александр Прокудин сообщил, что российская армия убила еще одного жителя Херсонщины.

Стало известно о гибели мужчины 1967 года рождения, который вчера (19 апреля – 24 Канал) попал под комбинированный вражеский удар в Станиславе. Он получил ранения, несовместимые с жизнью,

– указал чиновник.

Заметим, что 19 апреля уже после начала "пасхального перемирия" враг несколько раз атаковал Херсон и область. В частности, около 18:00 россияне атаковали многоэтажку в Днепровском районе Херсона 8 FPV-дронами, в результате чего загорелись 7 квартир.

В 19:05 российский дрон попал в гражданское авто в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт. Также в 19:12 вражеский FPV-дрон ударил по Станиславу.