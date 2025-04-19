Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что от этого "перемирия" в выигрыше будет еще и Трамп.

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Как Трамп воспользуется перемирием?

Лесной отметил, что Трамп, как человек эгоцентричный и зависимый от своей идеи, не имел чего продать до 20 апреля. Теперь он скажет, что это очень круто. Это пас в сторону Трампа. Трамп сможет это носить минимум один день и рассказывать, что он прав.

Трамп из того, в чем нет успехов, делает большую победу. Поэтому он и из этой сделает большую победу, а потом будет говорить, что у него все получилось. Главное, чтобы он после этого вообще не остановился мир строить, потому что скажет, что есть промежуточный вариант, пусть занимаются сами,

– заметил политолог.

Он добавил, что это коварный шаг. Он побуждает теперь давить на Украину. К Украине в США много "претензий". Их и Виткофф произносил, что каждый шаг, который приближает к миру, Украина должна оплачивать территориями. Путин может подпитывать негативные намерения.

Что будет делать Россия?

По словам политолога, нет уверенности, что мы увидим 30 часов перемирия. Россиянам веры нет совсем. Слова Путина – это подготовка к определенному действию. Россияне спровоцируют или сымитируют что-то. После же будут говорить, что они глубокие верующие, православные, предложили Украине "перемирие", а получили такой ответ.

"Потом они будут продавать на Запад, что проверяли готовность Украины к "перемирию", а она не готова. Россияне очень коварные. Они и не мечтают о мире. Они хотят показать, что Украина не готова к миру. Мол, украинцы постоянно просят оружие, не хотят отдавать территории, чтобы закончилась война", – подчеркнул Лесной.

Как он отметил, конечно, очень хочется, чтобы украинцы 30 часов пожили без смертей, ранений, атак "Шахедами" и ракетами. Еще больше хотелось бы, чтобы мир установился на наших условиях, а мир был на нашей стороне, а не на стороне очень близко к нашему врагу.