Главы Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви обратились к украинцам с пасхальными посланиями. Они обратили внимание на то, что праздновать снова приходится в условиях карантина.

В своих посланиях митрополит Епифаний и Святослав вспомнили, в частности, украинских защитников, врачей и тех, кто работает на благо народа.

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Пасхальное послание митрополита Епифания

Епифаний отметил, что Светлое Христово Воскресение украинцам уже второй год подряд приходится отмечать в чрезвычайных условиях.

Он подчеркнул, что это – не первое испытание для христиан в течение двух тысячелетий. Ведь на долю каждого поколения выпадало претерпевать те или иные скорби.

Какими бы тяжелыми ни были испытания, но радость от осознания истины Воскресения Христова помогает преодолевать все,

– подчеркнул предстоятель ПЦУ.

"Где бы вы ни отмечали праздник Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, пусть поздравление со спасительной Пасхой вдохновляет ваше сердце радостью", – пожелал Епифаний.

"Пасхальную радость победы над злом разделяем с братьями и сестрами, кто пока находится в условиях кремлевской оккупации, находится за решеткой плена", – добавил митрополит.

Полный текст пасхального послания главы Православной церкви Украины – читайте по ссылке.

Пасхальное послание митрополита Святослава

Митрополит Святослав не обошел вниманием карантинные реалии. И подчеркнул, что это время мы прожили "словно в гробу за запертой дверью", которая периодически усиливалась.

"Наши храмы и монастыри в некоторых странах были закрыты для богомольных ради безопасности и здоровья как духовенства и монашествующих, так и мирян", – отметил он.

Но сегодня Пасхальная утреня помогает нам воспринимать эти ограничения как состояние ожидания исхода и воскресшего Христа,

– подчеркнул глава УГКЦ.

Митрополит также добавил, что украинцы научились даже в условиях жесткого карантина практиковать веру, отличать ее смысл от формы проявления.

Святослав отдельно обратился к мужчинам-отцам – в год святого Иосифа Обручника. Он призвал их быть примером и иконой Божьей любви, верности для своих жен и детей.

"В этот праздник победы жизни над смертью прошу вас: дорожите даром жизни, а телесное терпение обнимайте в молитве как жертву, ибо это "приятный запах духовный" для Господа", – подытожил он.

Полный текст пасхального послания главы Украинской греко-католической церкви – читайте по ссылке.