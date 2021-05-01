Очільники Православної церкви України та Української греко-католицької церкви звернулися до українців з великодніми посланнями. Вони звернули увагу на те, що святкувати знову доводиться в умовах карантину.

У своїх посланнях митрополити Епіфаній та Святослав згадали, зокрема, українських захисників, лікарів та тих, хто працює на благо народу.

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Великоднє послання митрополита Епіфанія

Епіфаній зауважив, що Світле Христове Воскресіння українцям вже другий рік поспіль доводиться відзначати у надзвичайних умовах.

Він наголосив, що це – не перше випробування для християн впродовж двох тисячоліть. Адже на долю кожного покоління випадало зазнавати тих чи інших скорбот.

Якими б важкими не були випробування, але радість від усвідомлення істини воскресіння Христового допомагає долати все,

– наголосив предстоятель ПЦУ.

"Де б ви не відзначали свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, нехай вітання зі спасительною Пасхою надихає ваше серце радістю", – побажав Епіфаній.

"Пасхальну радість перемоги над злом розділяємо з братами й сестрами, хто поки що перебуває в умовах кремлівської окупації, перебуває за ґратами полону", – додав митрополит.