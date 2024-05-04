Как празднуют Пасху в Украине: традиции, без которых невозможно представить праздник

Воскресение Господне один из величайших праздников для христиан. Его обрядность и символизм насыщенные и захватывающие. Второй раз Украина будет праздновать Пасху в состоянии полномасштабного вторжения, это внесло свои коррективы, но дух праздника и его величество - сохранено.

В частности, невозможно представить украинскую Пасху без писанок и пасхальных яиц. Различные орнаменты и цвета, современные дизайны, как вот патриотические писанки – все это имеет не только эстетическую составляющую, но и наполнено глубоким смыслом.

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Традиция красить яйца и освящать их является давней. Практически у всех народов мира яйцо было символом жизни. На яйцах изображали все символы, которые были важными для людей в разные периоды, которые считались оберегами: солнце, месяц, звезды, огонь, вода, земля и тому подобное.

В ночь перед Пасхой принято собирать в корзину различные продукты, куличи и пасхальные яйца и идти освящать ее в церковь. Обычно это делают всей семьей, а потом после богослужения семья садится за праздничный стол.

Важно, что трапезу обязательно следует обязательно с пасхального яйца. Интересно также и то, что в некоторых регионах принято завтракать сразу после возвращения с ночного богослужения, это может быть 4 – 5 утра. Впрочем, современные семьи все же обычно приходят с богослужений и ложатся спать, а уже потом просыпаются к совместному завтраку.

Завтрак обязательно начинают с молитвы. А вот когда смакуют паской, стараются, чтобы ни одна крошка не упала на пол.

Освященные продукты нельзя выбрасывать, а потому нужно класть в корзину столько – сколько могут съесть члены семьи, чтобы они не испортились.

Также на Пасху принято ходить в гости друг к другу и обмениваться пасочками. А еще лучше – наведать больных, одиноких, обездоленных людей – одним словом, сделать что-то не ради себя, а ради близких, подарить свое время и внимание. Это и будет лучшим служением, жертвой Богу в этот великий день.

Как насчет развлечений на Пасху

Неизменным атрибутом Пасхальных праздников были гаивки – народные песни с призывами весны. Их исполняли дети и незамужние девушки. Эта традиция пришла к нам со времен язычества.

В западных областях, частности во Львове существует обычай обливания водой в первый понедельник после Пасхи. Обливания символизировали весеннее очищение, также люди верили, что вода придаст им сил и здоровья.

Заметим, что в этом году эту традицию во Львове отменили из-за военного положения.

Традиционно на Пасху украинцы поздравляю друг друга – "Христос Воскрес", а им отвечают – "Воистину Воскрес".