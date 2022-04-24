Пасхальный обстрел Чугуева: оккупанты тяжело ранили мать с ребенком

На Пасху оккупанты обстреляли харьковский Чугуев. В результате вражеских обстрелов пострадали мать с ребенком – раненых спасли местные полицейские.

В Нацполиции Харьковской области сообщили, что в результате обстрелов российских солдат в Чугуеве ранены женщина и ребенок. Кроме того, пострадал еще местный житель – у него серьезные ранения.

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Глава Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко призвал местных жителей быть осмотрительными и оставаться на Пасху дома – по его словам, у россиян нет ничего святого и могут обстрелять что угодно.

Он сообщил, что в результате пасхального обстрела Чугуева пострадал ребенок и его мать – у обоих ранения от обломков разной степени сложности.

36-летнюю женщину и ее 12-летнего ребенка помогли спасти местные полицейские.

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