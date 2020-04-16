Пасхальный обмен пленными: появилась реакция России

Обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса состоялся 16 апреля. Во время него домой вернулись 20 украинских пленников, а на территорию, оккупированную наемниками, – 14. На это уже отреагировали в России.

Так, Москва позитивно оцінила подію, там кажуть, що це крок у напрямку виконання рішень нормандського саміту. Таку заяву зробило МЗС РФ, передають росЗМІ.

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Позитивно оцінюємо обмін, який відбувся. Це крок у правильному напрямку щодо виконання рішень паризького саміту "нормандської четвірки" в грудні минулого року,

– заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Окрім того, у МЗС РФ розраховують, що на наступному засіданні контактної групи у Мінську, яке відбудеться 22 квітня в форматі відеоконференції, "вдасться досягти нових домовленостей".

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