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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Пасхальный обмен пленными: появилась реакция России

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      Обмін полоненими 16 квітня / Пресслужба Офісу Президента

      Обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса состоялся 16 апреля. Во время него домой вернулись 20 украинских пленников, а на территорию, оккупированную наемниками, – 14. На это уже отреагировали в России.

      Так, Москва позитивно оцінила подію, там кажуть, що це крок у напрямку виконання рішень нормандського саміту. Таку заяву зробило МЗС РФ, передають росЗМІ.

      Хто повернувся в Україну Список полонених

      Позитивно оцінюємо обмін, який відбувся. Це крок у правильному напрямку щодо виконання рішень паризького саміту "нормандської четвірки" в грудні минулого року,
      – заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

      Окрім того, у МЗС РФ розраховують, що на наступному засіданні контактної групи у Мінську, яке відбудеться 22 квітня в форматі відеоконференції, "вдасться досягти нових домовленостей".

      Що відомо про Великодній обмін полоненими

      • Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну.
      • 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
      • У списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не включені кримчани.​
      • Обмін провели вранці 16 квітня. В Україну повернулися 20 бранців, на окупований Донбас – 14 осіб.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Украинцы в плену РФ Заложники Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Обмен пленными
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