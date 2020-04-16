Великодній обмін полоненими: з’явилася реакція Росії
Обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками Донбасу відбувся 16 квітня. Під час нього додому повернулися 20 українських бранців, а на територію, окуповану найманцями, – 14. На це вже відреагували в Росії.
Так, Москва позитивно оцінила подію, там кажуть, що це крок у напрямку виконання рішень нормандського саміту. Таку заяву зробило МЗС РФ, передають росЗМІ.
Хто повернувся в Україну Список полонених
Позитивно оцінюємо обмін, який відбувся. Це крок у правильному напрямку щодо виконання рішень паризького саміту "нормандської четвірки" в грудні минулого року,
– заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.
Окрім того, у МЗС РФ розраховують, що на наступному засіданні контактної групи у Мінську, яке відбудеться 22 квітня в форматі відеоконференції, "вдасться досягти нових домовленостей".
Що відомо про Великодній обмін полоненими
- Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну.
- 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
- У списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не включені кримчани.
- Обмін провели вранці 16 квітня. В Україну повернулися 20 бранців, на окупований Донбас – 14 осіб.
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