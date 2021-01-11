Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились 11 января в Москве. Руководители России, Армении и Азербайджана обсудили, как выполняется соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

С Путиным Алиев и Пашинян даже обнялись

Хотя глава Кремля обнял своих собеседников, Пашинян и Алиев вели себя значительно сдержаннее. Премьер Армении и президент Азербайджана даже не подали друг другу руки. Об этом сообщает ТАСС, информирует 24 канал.

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В начале встречи Владимир Путин на правах хозяина произнес вступительную речь.

Благодаря совместным усилиям, после интенсивных и ночных, и телефонных переговоров 9 ноября мы согласовали заявление, которое и подписали. Это базовый документ, в котором говорится о прекращении военных действий и отправки в регион российских миротворцев,

– сказал Путин.

Смотрите видео с начала встречи руководителей государств – Пашинян и Алиев кивают друг другу:

Основная часть встречи прошла за закрытыми дверями

После этого встреча состоялась за закрытыми дверями. К прессе Путин, Алиев и Пашинян вышли вместе, чтобы рассказать, о чем договорились.

Результаты встречи:

Соглашение от 9 ноября 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в целом выполняется.

Серьезных инцидентов в зоне конфликта не было зафиксировано.

Российский миротворческий контингент выполняет свою функцию.

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