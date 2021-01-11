Володимир Путін, Ільхам Алієв та Нікол Пашинян зустрілись 11 січня у Москві. Очільники Росії, Вірменїі та Азербайджану обговорили, як виконується угода про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

З Путіним Алієв та Пашинян навіть обійнялись

Хоча глава Кремля обійняв своїх співрозмовників, Пашинян та Алієв поводили себе значно стриманіше. Прем'єр Вірменії та президент Азербайджану навіть не подали один одному руки. Про це повідомляє ТАСС, інформує 24 канал.

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На початку зустрічі Володимир Путін на правах господаря виголосив вступну промову.

Завдяки спільним зусиллям, після інтенсивних, і нічних, і телефонних переговорів 9 листопада ми погодили заяву, яку і підписали. Це базовий документ, у якому мовиться про припинення військових дій та відправлення у регіон російських миротворців,

– сказав Путін.

Дивіться відео з початку зустрічі керівників держав – Пашинян та Алієв кивають один одному:

Основна частина зустрічі відбулась за зачиненими дверима

Після цього зустріч відбулась за зачиненими дверима. До преси Путін, Алієв та Пашинян вийшли разом, аби розповісти, про що домовились.

Результати зустрічі:

Угода від 9 листопада 2020 року про припинення військових дій в Нагірному Карабаху в цілому виконується.

Серйозних інцидентів у зоні конфлікту не було зафіксовано.

Російський миротворчий контингент виконує свою функцію.

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