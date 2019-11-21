Пашинский дал показания по делу Майдана: что он рассказал

По делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве во время Революции Достоинства в суде 21 ноября дал показания экс-нардеп Сергей Пашинский, который сегодня находится под стражей по делу о стрельбе в ходе бытовых разборок.

Во время допроса Пашинский заявил, что не знает, сколько сотен Майдана было сформировано во время массовых протестов, поскольку политик не входил в состав совета Майдана.

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Майдан нельзя рассматривать как военную или парамилитарную структуру. Это сопротивление людей против Януковича. Партии на Майдане осуществляли финансирование оборудования сцены. "Свобода", партия Кличко и "Батькивщина" осуществляли это финансирование,

– сказал Пашинский.

Он также рассказал подробности о захвате Октябрьского дворца в Киеве.

"Его никто не захватывал, договорились с администрацией. 18 февраля я вместе с протестующими пришел в Мариинский парк. Мы понимали, что победить Януковича силой мы не можем", – сказал экс-нардеп.

Пашинский также отметил, что не видел, чтобы кто-то бросал коктейли Молотова в правоохранителей. Экс-нардеп также утверждал, что лично не контактировал с руководством МВД и СБУ. Пашинскому также не было известно о выстрелах в милиционеров утром 20 февраля.

Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, экс-нардеп сказал: "Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение".

Кроме того, Пашинский сказал, что ему "не известно ни о каком оружие в Пассаже (Пассаж между улицами Крещатик и Заньковецкой в ​​центре Киева)".

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Он также не знает, под чьим контролем находилось здание консерватории: "На Майдане не было главных и смотрящих".

Смотрите видео из зала суда, где идут показания по делу Майдана:

Что известно об участии Пашинского в Революции Достоинства?

Пашинский с ноября 2013 года по февраль 2014 был заместителем руководителя "Штаба национального сопротивления".



В 2017 году прокурор Сергей Горбатюк рассказывал, что ГПУ расследует эпизод так называемой винтовки Пашинского и событий 18 февраля 2014 года. Речь идет об известном эпизоде, когда авто въехало в толпу протестующих. После остановки в машине нашли винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этой находки на месте происшествия появился Пашинский и приказал людям, которые его сопровождали, сесть в машину и уехать прочь.