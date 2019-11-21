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      Пашинський дав свідчення у справі Майдану: що він розповів

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      Сергій Пашинський дав свідчення в суді у справі Майдану / 24 канал

      У справі про розстріли на вулиці Інститутській у Києві під час Революції Гідності у суді 21 листопада дав свідчення екснардеп Сергія Пашинського, який на сьогодні перебуває під вартою у справі про стрілянину в ході побутових розбірок.

      Під час допиту Пашинський заявив, що не знає, скільки сотень Майдану було сформовано під час масових протестів, оскільки політик не входив до складу ради Майдану.

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      Майдан не можна розглядати як військову чи парамілітарну структуру. Це спротив людей проти Януковича. Партії на Майдані здійснювали фінансування обладнання сцени. "Свобода", партія Кличка і "Батьківщина" здійснювали це фінансування,
      – сказав Пашинський.

      Він також розповів подробиці про захоплення Жовтневого палацу в Києві.

      "Його ніхто не захоплював, домовились з адміністрацією. 18 лютого я разом із протестувальниками прийшов до Маріїнського парку. Ми розуміли, що перемогти Януковича силою ми не можемо", – сказав екснардеп.

      Пашинський також наголосив, що не бачив, щоб хтось кидав коктейлі Молотова у правоохоронців. Екснардеп також стверджував, що особисто не контактував із керівництвом МВС та СБУ. Пашинському також не було відомо про постріли в міліціонерів вранці 20 лютого.

      Відповідаючи на питання про те, хто дав команду на штурм міліціонерів, екснардеп сказав: "Думаю, що ніякої команди на штурм не було, це був стихійний рух".

      Крім того, Пашинський сказав, що йому "не відомо ні про яку зброю в Пасажі (Пасаж між вулицями Хрещатик та Заньковецької в центрі Києва)".

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      Він також не знає, під чиїм контролем перебувала будівля консерваторії: "На Майдані не було головних і смотрящих".

      Дивіться відео з зали суду, де тривають свідчення у справі Майдану:

       

      Що відомо про участь Пашинського у Революції Гідності? Пашинський із листопада 2013 року до лютого 2014 року був заступником керівника "Штабу національного спротиву".

      У 2017 році прокурор Сергій Горбатюк розповідав, що ГПУ розслідує епізод так званої гвинтівки Пашинського та подій 18 лютого 2014 року. Мовиться про відомий епізод, коли авто в'їхало в натовп протестувальників. Після зупинки в авто знайшли гвинтівку з оптичним прицілом. Відразу після цієї знахідки на місці події з'явився Пашинський і наказав людям, які його супроводжували, сісти в машину і поїхати геть.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Революція Гідності Сергій Пашинський Розслідування
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