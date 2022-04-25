Горячей всего было на Луганщине. Спасатели сообщили, что там продолжались обстрелы гражданских домов.

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Ситуация по городам

В Лисичанске горели частный дом и гараж, квартиры в многоэтажках.

В Рубежном из-за обстрела загорелся грузовик.

В Горском пылали жилые дома.

В Северодонецке в районе МЖК спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов в результате обстрелов.

Спасатели тушили пожары на Пасху / Фото ГСЧС

За прошедшие сутки ГСЧСники оказали гуманитарную помощь населению в городе Северодонецк и подвозили воду во всех свободных городах области.

В России тоже было неспокойно на Пасху: смотрите видео