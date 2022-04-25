Гаряче було на Луганщині. Рятувальники повідомили, що там тривали обстріли цивільних будинків.

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Ситуація по містах

У Лисичанську горіли приватний будинок та гараж, квартири в багатоповерхівках.

У Рубіжному через обстріл загорілась вантажівка.

У Гірському палали житлові будинки.

В Сєвєродонецьку в районі МЖК рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів внаслідок обстрілу.

Рятувальники гасили пожежі на Великдень / Фото ДСНС

За минулу добу ДСНСники надали гуманітарну допомогу населенню у місті Сєвєродонецьк та підвозили воду в усіх вільних містах області.

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