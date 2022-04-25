Гаряче було на Луганщині. Рятувальники повідомили, що там тривали обстріли цивільних будинків.
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Ситуація по містах
У Лисичанську горіли приватний будинок та гараж, квартири в багатоповерхівках.
У Рубіжному через обстріл загорілась вантажівка.
У Гірському палали житлові будинки.
В Сєвєродонецьку в районі МЖК рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів внаслідок обстрілу.
Рятувальники гасили пожежі на Великдень / Фото ДСНС
За минулу добу ДСНСники надали гуманітарну допомогу населенню у місті Сєвєродонецьк та підвозили воду в усіх вільних містах області.
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