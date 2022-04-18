Церковь уничтожена почти полностью

Пожар произошел в воскресенье, 17 апреля, когда христиане западного обряда отмечали Пасху, а восточного – Вербное воскресенье. Пожар в церкви начался примерно в 16 часов.

Кстати Израиль приостановил передачу РПЦ комплекса возле храма Гроба Господня.

В момент пожара богослужение в храме не проводилось, поэтому никто не пострадал. В то же время, огонь уничтожил почти все внутри церкви.

Прокуратура начала расследование

Прокуратура Парижа 18 апреля начала расследование по факту непреднамеренного уничтожения чужого имущества путем пожара. Предварительная версия полиции – случайное возгорание от свечей.

Настоятель церкви протоиерей Николя Чернокрак, призвавший Россию остановить войну в Украине, заверил, что приход не получал никаких угроз и ни с кем не имел конфликтов.

Он рассказал, что в день пожара в 16 часов один человек пришел в церковь для подготовки вечерней службы.

Человек, готовивший храм к службе, зажег там лампадки. Все произошло в течение 15 минут. Когда он ушел, сразу появился огонь. Вошел ли кто-то или что-то случилось. Трудно определить: все произошло в очень короткое время,

– отметил настоятель.

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