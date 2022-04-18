Церква знищена майже повністю

Пожежа сталася у неділю, 17-го квітня, коли християни західного обряду відзначали Великдень, а східного – Вербну неділю. Пожежа в церкві почалася приблизно о 16 годині.

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У момент пожежі богослужіння в храмі не проводилося, тому ніхто не постраждав. Водночас вогонь знищив майже все всередині церкви.

Прокуратура розпочала розслідування

Прокуратура Парижа 18-го квітня розпочала розслідування за фактом ненавмисного знищення чужого майна шляхом пожежі. Попередня версія поліції – випадкове загоряння від свічок.

Настоятель церкви протоієрей Ніколя Чорнокрак, який закликав Росію зупинити війну в Україні, запевнив, що парафія не отримувала жодних погроз та ні з ким не мала конфліктів.

Він розповів, що в день пожежі о 16 годині одна людина прийшла до церкви для підготовки вечірньої служби.

Людина, яка готувала храм до служби, запалила там лампадки. Все сталося протягом 15 хвилин. Коли він пішов, одразу з'явився вогонь. Чи хтось увійшов, чи щось сталося. Важко визначити: все сталося у дуже короткий час,

– зазначив настоятель.

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