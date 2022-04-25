По данным украинской прокуратуры Харьковской области, были разрушены более 5 жилых домов.
Важно Отбили 7 атак врага и нанесли ощутимые потери оккупантам: отчет защитников Украины в зоне ООС
Российские захватчики также обстреляли Золочев Харьковской области. В результате мужчина получил осколочное ранение ноги.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начали досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Оккупанты третий раз стреляли по кварталам Харькова: смотрите видео