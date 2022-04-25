За даними української прокуратури Харківщині, були зруйновані понад 5 житлових будинків.
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Російські загарбники також обстріляли Золочів, що на Харківщині. Внаслідок цього чоловік отримав осколкове поранення ноги.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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