На Пасху Укрзализныця увеличит количество поездов на маршрутах
На пасхальные и майские праздники в Украине будет курсировать больше поездов. Дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород, Волынь и Ровненщина.
Источник:Укрзализныця
Дополнительные поезда будут курсировать с 29 апреля по 10 мая. Так украинцам будет легче добраться к своим родным.
Интересно Укрзализныця показала датчанину, как моют вагон: ранее он вымыл одно окно самостоятельно
Дополнительные поезда ввели
№ 249/250 Киев – Черновцы:
- отправление из Киева 30 апреля, 3 и 7 мая;
- из Черновцов – 1, 4, 5 мая.
№ 202/201 Ковель – Киев:
- из Ковеля – 29 апреля, 4 и 9 мая;
- из Киева – 30 апреля, 5 и 10 мая.
№ 248/247 Одесса – Ковель:
- из Одессы – 30 апреля;
- из Ковеля – 2 мая.
№ 148/147 Одесса – Киев:
- из Одессы – с 29 апреля по 27 мая по нечетным датам;
- из Киева – с 30 апреля по 28 мая по четным.
№ 242/241 Одесса – Днепр:
- из Одессы – 29 апреля;
- из Днепра – 30 апреля.
Возобновление сообщения
Кроме того, Укрзализныця анонсировала возобновление сообщения Харькова с Днепром, Ровненщины и Волыни с Херсоном и Николаевом и Мариуполя с Одессой.
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Уже с 29 апреля по 15 мая будет курсировать экспресс Харьков – Днепр – Харьков. Так, поезд №793/794 из Харькова будет отправляться в 6:51, а прибывать в Днепр – в 10:30. Обратно будет отправляться в 18:33, а прибывать – в 22:16.
Поезд №795/796 Днепр – Харьков – Днепр будет курсировать по противоположному направлению: из Днепра будет отправляться в Харьков в 6:23, а возвращаться – в 18:31.
С 14 мая назначили новый летний поезд Ковель – Николаев через Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон.
С 15 мая восстановят поезд №141/142 Мариуполь – Одесса. Кроме того, поезд №148/147 Одесса – Киев с 27 мая станет ежедневным.
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