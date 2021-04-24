На пасхальные и майские праздники в Украине будет курсировать больше поездов. Дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород, Волынь и Ровненщина.

Дополнительные поезда будут курсировать с 29 апреля по 10 мая. Так украинцам будет легче добраться к своим родным.

Интересно Укрзализныця показала датчанину, как моют вагон: ранее он вымыл одно окно самостоятельно

Дополнительные поезда ввели

№ 249/250 Киев – Черновцы:

отправление из Киева 30 апреля, 3 и 7 мая;

из Черновцов – 1, 4, 5 мая.

№ 202/201 Ковель – Киев:

из Ковеля – 29 апреля, 4 и 9 мая;

из Киева – 30 апреля, 5 и 10 мая.

№ 248/247 Одесса – Ковель:

из Одессы – 30 апреля;

из Ковеля – 2 мая.

№ 148/147 Одесса – Киев:

из Одессы – с 29 апреля по 27 мая по нечетным датам;

из Киева – с 30 апреля по 28 мая по четным.

№ 242/241 Одесса – Днепр:

из Одессы – 29 апреля;

из Днепра – 30 апреля.

Возобновление сообщения

Кроме того, Укрзализныця анонсировала возобновление сообщения Харькова с Днепром, Ровненщины и Волыни с Херсоном и Николаевом и Мариуполя с Одессой.

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Уже с 29 апреля по 15 мая будет курсировать экспресс Харьков – Днепр – Харьков. Так, поезд №793/794 из Харькова будет отправляться в 6:51, а прибывать в Днепр – в 10:30. Обратно будет отправляться в 18:33, а прибывать – в 22:16.

Поезд №795/796 Днепр – Харьков – Днепр будет курсировать по противоположному направлению: из Днепра будет отправляться в Харьков в 6:23, а возвращаться – в 18:31.

С 14 мая назначили новый летний поезд Ковель – Николаев через Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон.

С 15 мая восстановят поезд №141/142 Мариуполь – Одесса. Кроме того, поезд №148/147 Одесса – Киев с 27 мая станет ежедневным.