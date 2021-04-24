На великодні та травневі свята в Україні курсуватиме більше поїздів. Додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород, Волинь та Рівненщина.

Додаткові поїзди курсуватимуть з 29 квітня по 10 травня. Так українцям буде легше добратися до своїх рідних.

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Які додаткові поїзди запровадили

№ 249/250 Київ – Чернівці:

відправлення з Києва 30 квітня, 3 та 7 травня;

з Чернівців – 1, 4, 5 травня.

№ 202/201 Ковель – Київ:

з Ковеля – 29 квітня, 4 та 9 травня;

з Києва – 30 квітня, 5 та 10 травня.

№ 248/247 Одеса – Ковель:

із Одеси – 30 квітня;

з Ковеля – 2 травня.

№ 148/147 Одеса – Київ:

із Одеси – з 29 квітня по 27 травня по непарних датах;

з Києва – з 30 квітня по 28 травня по парних.

№ 242/241 Одеса – Дніпро:

з Одеси – 29 квітня;

з Дніпра – 30 квітня.

Відновлення сполучення

Крім того, Укрзалізниця анонсувала відновлення сполучення Харкова з Дніпром, Рівненщини та Волині з Херсоном і Миколаєвом та Маріуполя з Одесою.

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Вже з 29 квітня по 15 травня курсуватиме експрес Харків – Дніпро – Харків. Так, поїзд №793/794 з Харкова вирушатиме о 6:51, а прибуватиме у Дніпро о 10:30. Назад відправлятиметься о 18:33, а прибуватиме – о 22:16.

Поїзд №795/796 Дніпро – Харків – Дніпро курсуватиме за протилежним напрямком: з Дніпра вирушатиме до Харкова о 6:23, а повертатиметься о 18:31.

З 14 травня призначили новий літній поїзд Ковель – Миколаїв через Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон.

З 15 травня відновлять поїзд №141/142 Маріуполь – Одеса. Крім того, потяг №148/147 Одеса – Київ з 27 травня стане щоденним.