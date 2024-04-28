Кабинет Министров Украины принял постановление от 23 апреля 2024г. Согласно ей, будут внесены изменения в процедуру получения паспортных документов для мужчин от 18 до 60 лет за границей.

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Что это за новые правила

Обратите внимание! Новые правила вступили в силу с даты опубликования Постановления №443– 25 апреля 2024 года.

Теперь для обращения в зарубежные филиалы ГП "Документ" нужно учитывать следующие вещи.

Заявления-анкеты, поданы с 25 апреля

Мужчины от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ДМС на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться.

Категории, которые смогут получить паспортные документы за рубежом

Эта возможность доступна только для лиц, определенных пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, при наличии соответствующих документов.

Среди таких лиц: люди с инвалидностью; опекуны над лицами с инвалидностью; родители детей с инвалидностью; лица, нуждающихся в постоянном уходе; сопровождающие тяжелобольных детей; лица из составных сил обороны и безопасности; пострадавшие в результате военной агрессии России против Украины, выехавших на лечение за границу.

Паспортные документы, не изданы по состоянию на 25 апреля 2024 года

Выдача паспортных документов граждан, подавших заявки к указанной дате, происходит в порядке, действовавший до вступления в силу Постановления № 443 после устранения технических неисправностей.

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