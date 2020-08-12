Кабмин планирует постепенно вывести из обращения паспорта в форме книжечки. Впоследствии их заменят на пластиковые карточки. Кроме этого, чиновники определили сроки действия бумажных паспортов.

Правительство на заседании 12 августа поддержало законопроект, цель которого – полностью вывести паспорта-книжечки из обращения в Украине. Паспорта в форме книжечки заменят на пластиковые карты, сообщает 24 канал.

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До какого времени заменят паспорта

Когда гражданину нужно будет вклеивать следующее фото в паспорте, вместо бумажного паспорта ему выдадут пластиковую карту.

Сроки действия "книжного" паспорта таковы:

В возрасте от 16 до 25 лет – по достижению человеком 25-летнего возраста.

От 25 до 45 лет – по достижению 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография после 25 лет.

От 45 лет – нет срока, если пока начал действовать новый закон, в паспорт уже вклеили новое фото.

Людям, не достигшим 18 лет, паспорта будут оформлять на 4 года, после 18 – на 10. То есть каждый украинец, достигший 14 лет, должен оформлять паспорт в виде ID-карты.

С начала внедрения ID-карт в Украине, их выдали около 4 миллионов.

Чем ID-карточка отличается от паспорта-книжечки

Пластиковая карточка более износостойкая, чем бумажный паспорт. Кроме этого, ID-карта содержит электронный чип, который не возможно скопировать, то есть подделать документ практически невозможно.