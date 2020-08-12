Кабмін планує поступово вивести з обігу паспорти у формі книжечки. Згодом їх замінять на пластикові картки. Окрім цього, урядовці визначили терміни дії паперових паспортів.

Уряд на засіданні 12 серпня підтримав законопроєкт, який має на меті повністю вивести паспорти-книжечки із обігу в Україні. Паспорти у формі книжечки замінять на пластикові карти, повідомляє 24 канал.

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До якого часу замінять паспорти

Коли громадянину потрібно буде вклеювати наступне фото у паспорті, замість паперового паспорта йому видадуть пластикову карту.

Терміни дії "книжкового" паспорта такі:

У віці від 16 до 25 років – до досягнення людиною 25-річного віку.

Від 25 до 45 років – до досягнення 45-річного віку за умови, що до дня вступу в силу цього закону в паспорт вклеєна нова фотографія після 25 років.

Від 45 років – немає терміну, якщо поки почав діяти новий закон, в паспорт вклеїли нове фото.

Людям, що не досягли 18 років, паспорти оформлюватимуть на 4 роки, після 18 – на 10. Тобто кожен українець, що досяг 14 років, повинен оформлювати паспорт у вигляді ID-картки.

Від початку запровадження ID-карток в Україні, їх видали близько 4 мільйонів.

Чим ID-картка відрізняється від паспорта-книжечки

Пластикова картка більш зносостійка, ніж паперовий паспорт. Окрім цього, ID-картка містить електронний чіп, який не можливо скопіювати, тобто підробити документ практично неможливо.