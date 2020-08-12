Паспорти-книжечки виведуть з обігу в Україні: доки можна їх використовувати
Кабмін планує поступово вивести з обігу паспорти у формі книжечки. Згодом їх замінять на пластикові картки. Окрім цього, урядовці визначили терміни дії паперових паспортів.
Уряд на засіданні 12 серпня підтримав законопроєкт, який має на меті повністю вивести паспорти-книжечки із обігу в Україні. Паспорти у формі книжечки замінять на пластикові карти, повідомляє 24 канал.
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До якого часу замінять паспорти
Коли громадянину потрібно буде вклеювати наступне фото у паспорті, замість паперового паспорта йому видадуть пластикову карту.
Терміни дії "книжкового" паспорта такі:
- У віці від 16 до 25 років – до досягнення людиною 25-річного віку.
- Від 25 до 45 років – до досягнення 45-річного віку за умови, що до дня вступу в силу цього закону в паспорт вклеєна нова фотографія після 25 років.
- Від 45 років – немає терміну, якщо поки почав діяти новий закон, в паспорт вклеїли нове фото.
Людям, що не досягли 18 років, паспорти оформлюватимуть на 4 роки, після 18 – на 10. Тобто кожен українець, що досяг 14 років, повинен оформлювати паспорт у вигляді ID-картки.
Від початку запровадження ID-карток в Україні, їх видали близько 4 мільйонів.
Чим ID-картка відрізняється від паспорта-книжечки
Пластикова картка більш зносостійка, ніж паперовий паспорт. Окрім цього, ID-картка містить електронний чіп, який не можливо скопіювати, тобто підробити документ практично неможливо.